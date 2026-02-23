Cuatro jugadores de la Premier League fueron víctimas de insultos racistas en redes sociales tras la Jornada 27 del futbol inglés:

Hannibal Mejbri | Burnley

Wesley Fofana | Chelsea

Tolu Arokodare | Wolverhampton

Romaine Mundle | Sunderland

Los futbolistas compartieron mensajes ofensivos recibidos en Instagram, lo que generó condena de la liga y llamados de activistas como Kick It Out para que las plataformas actúen con mayor firmeza.

La Unidad de Policía del Futbol del Reino Unido ya investiga los casos, mientras la Premier League reiteró su rechazo al racismo.

Hannibal Mejbri jugador nacido en Túnez (Richard Sellers / AP)

Hannibal Mejbri, mediocampista de Burnley, y Wesley Fofana, defensor de Chelsea, compartieron imágenes de mensajes racistas que les enviaron de forma privada por Instagram tras sus partidos de Premier League.

Tolu Arokodare, delantero de Wolverhampton, mostró mensajes con agravios racistas que recibió en Instagram después de la derrota 1-0 con Crystal Palace, en el cual le atajaron un penal.

Sunderland informó que su extremo Romaine Mundle, también fue sometido a un “abuso racista en línea” tras su ingreso como suplente en la derrota en casa ante Fulham.

Tolu Arokodare, jugador nigeriano (Dave Shopland / AP)

Piden activistas a plataformas mayor acción contra ataques racistas

Kick It Out, una organización británica contra la discriminación, llamó a que las plataformas hagan más para atender el problema de ataques racistas, en este caso contra jugadores de la Premier League.

“Ha sido un fin de semana espantoso después de que cuatro jugadores denunciaran el abuso racista que han recibido en redes sociales. Pero el triste hecho es que sabemos que ocurre con regularidad”, dijo la organización.

Al respecto, la Unidad de Policía del Futbol del Reino Unido (UKFPU) informó que recibió el lunes cuatro reportes separados de abuso contra jugadores de la máxima categoría durante los últimos tres días.

“No hay cabida para el abuso racial, ya sea en línea o en persona, y cualquiera que crea que puede esconderse detrás de su teclado debería pensarlo de nuevo” Mark Roberts, jefe de policía

La Premier League condena ataques racistas contra futbolistas

La Premier League aseguró que hay consecuencias graves para cualquiera que sea hallado culpable de discriminación y ofrecer todo el apoyo en sus investigaciones. “El fútbol es para todos: no hay lugar para el racismo”, afirmó.

Los incidentes ocurrieron días después de que la UEFA iniciara una investigación sobre la denuncia de Vinícius Jr., delantero brasileño del Real Madrid, de que fue objeto de abuso racista en el campo por parte de Gianluca Prestianni.