La UEFA sancionó con seis partidos al argentino Gianluca Priestanni por insultos homofóbicos contra Vinícius Jr. durante el duelo Benfica vs Real Madrid en febrero de 2026.

Aunque inicialmente se habló de insultos racistas contra Vinícius Jr., UEFA aclaró que la conducta discriminatoria fue de carácter homófobo.

El reglamento disciplinario establece sanciones de hasta 10 partidos por ataques a la dignidad humana, pero la decisión final fue de seis encuentros, de los cuales solo restan dos por cumplir de manera obligatoria.

¿Cómo fue el incidente que terminó en sanción para Priestanni?

Real Madrid visitó al Benfica en partido de la Champions League, duelo en el que, tras anotar un gol, Vinícius Jr. denunció insultos racistas por parte de Gianluca Priestanni, versión que confirmó Kylian Mbappé.

Gianluca Priestanni se dirigió a Vinícius al menos tres veces tapándose la boca con la camiseta, según captaron las cámaras de televisión. “Le ha llamado cinco veces mono a Vini”, aseguró Kylian Mbappé al terminar el partido jugado en febrero del 2026.

“Le ha llamado cinco veces mono a Vini” Kylian Mbappé

Ante la denuncia, Priestanni negó haber insultado con esa palabra a Vinícius, pero aceptó ante la FIFA que lo llamó maricón. “Me duele que me traten de algo que jamás hice”, comentó sobre las acusaciones de racista.

“Me duele que me traten de algo que jamás hice” Gianluca Priestanni

UEFA sanciona a Prestianni con 6 partidos tras incidente con Vinícius Jr. (Luca Bruno / AP)

¿Qué dice el reglamento de la UEFA en el tema de los insultos?

El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA no establece diferencia entre un insulto racista y otro homófobo, así que Prestianni no se salvó de la sanción, que pudo haber sido más drástica.