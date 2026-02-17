La Champions League 2026 enfrentó al Benfica vs Real Madrid en la ida de los playoffs, el cuál terminó 0-1 con victoria para los merengues.

José Mourinho y Benfica intentaron aprovechar el calor del Estadio da Lúz para tratar de tomar la ventaja en la ida de los playoffs de la Champions League 2026, pero enfrente tuvieron a un Real Madrid que llegó a este partido con sed de revancha.

Tanto Real Madrid como Benfica ya habían jugado en la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2026, pero dicho encuentro terminó con victoria para las Águilas, por lo que volvieron a encontrarse en los playoffs.

¿Cómo fue el partido entre Benfica y Real Madrid?

Mourinho y Benfica llegaban a este encuentro luego de golear al Real Madrid 4-0 en la Jornada 8 de la Fase de Liga de la Champions League 2026 y en los últimos tres partidos de su liga no han perdido, por lo que se ubican en la tercera posición.

En tanto, Real Madrid también llegaba a este juego con tres victorias consecutivas en LaLiga y gracias a la derrota del FC Barcelona, recuperaron el liderato de la competencia española.

Respecto al partido entre ambas escuadras, el único gol del partido llegó al minuto 49 con una brutal anotación de Vinícius Jr., quien al momento de recibir el balón trazó la diagonal hacia dentro del área, desde donde sacó un preciso y perfecto disparo a la portería del Benfica.

Vinícius Jr. anotó en la Champions League (Pedro Rocha / AP)

¿Cuándo juegan Benfica y Real Madrid el partido de vuelta de los playoffs?

Real Madrid visitó al Benfica en el partido de ida de los playoffs de la Champions League 2026, duelo en el que terminó con victoria para los merengues.

El partido de vuelta de los playoffs de la Champions League 2026 será el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.