François Letexier es un árbitro internacional francés de fútbol que destaca por dirigir partidos de alto nivel en las principales competiciones europeas y mundiales, incluyendo finales de UEFA EURO y torneos de la FIFA. Conoce más acerca de su vida y trayectoria.

¿Quién es François Letexier?

François Letexier es un árbitro profesional francés que forma parte de la lista de árbitros de la FIFA y de la UEFA, con gran presencia en los torneos más importantes del mundo.

François debutó en la Ligue 1 de Francia en 2016 y ha dirigido encuentros en competiciones como UEFA Europa League, la UEFA Super Cup, la UEFA Champions League y el Campeonato de Europa UEFA EURO 2024, donde fue designado árbitro de la final entre España e Inglaterra.

¿Qué edad tiene François Letexier?

François Letexier nació el 23 de abril de 1989 en Bédée, Francia, por lo que actualmente tiene 36 años.

¿François Letexier tiene esposa?

Sí, François Letexier sí tiene esposa; sin embargo, los detalles de su vida personal se mantienen en privado.

¿Qué signo zodiacal es François Letexier?

Al haber nacido el 23 de abril, François Letexier es Tauro, signo que se caracteriza por ser educado, reflexivo y paciente.

¿François Letexier tiene hijos?

Sí, François Letexier tiene al menos un hijo; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida personal.

¿Qué estudió François Letexier?

Se desconoce qué estudió François Letexier; sin embargo, también se desempeña como alguacil judicial, lo que indica que tiene formación en derecho o funciones judiciales.

¿En qué ha trabajado François Letexier?

François Letexier cuenta con una amplia trayectoria como árbitro, destacando momentos como: