Pa’l Cora Tour de Christian Nodal llega con concierto en la CDMX desde la Monumental Plaza de toros México.
Conoce los detalles de los horarios:
- Puertas: a las 18:00 horas
- Concierto: a las 20:30 horas
- Duración: aproximadamente 2 horas
- Término: a las 22:30 horas (aproximadamente)
Setlist para el concierto de Christian Nodal en Plaza de Toros
Fanáticos que se den cita en la Plaza de Toros junto a Christian Nodal, sin duda esperan escuchar un setlist de clásicos como:
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- No te contaron mal
- Ayayay!
- Se me olvidó
- Ya pedo quién sabe
- El amigo
- Amé
- La mitad
- Por el resto de tu vida
- Te fallé
- Probablemente
- Si te falta alguien
- Pa’ olvidarme de ella
- Dime cómo quieres
- Amor tóxico
- Adiós amor
- Eso y más
- De los besos que te di
- Como la flor (Selena cover)
- Un cumbión dolido
- Devuélveme a mi chica (Hombres G cover)
- La sinvergüenza
- Me dejé llevar
- Aquí abajo
- Nace un borracho
- El rey (José Alfredo Jiménez cover)
- Acá entre nos (Vicente Fernández cover)
- Quién es usted (Sergio Vega cover)
- Botella tras botella
- Así fue (Juan Gabriel cover)
- De los besos que te di
- Ya no somos ni seremos
Telonero y artistas invitados de Christian Nodal en la Plaza de Toros
Hasta el momento, ni Christian Nodal ni la organización han anunciado un telonero oficial.
Por otra parte, los conciertos de Pa’l Cora Tour han destacado porque el cantante suele tener invitados sorpresa, entre quienes se encuentran amigos y colegas del regional mexicano.
Así que hay probabilidades de que Christian Nodal se deje acompañar sobre el escenario de la Plaza de Toros.