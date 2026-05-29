Pa’l Cora Tour de Christian Nodal llega con concierto en la CDMX desde la Monumental Plaza de toros México.

Conoce los detalles de los horarios:

Puertas: a las 18:00 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 22:30 horas (aproximadamente)

Setlist para el concierto de Christian Nodal en Plaza de Toros

Fanáticos que se den cita en la Plaza de Toros junto a Christian Nodal, sin duda esperan escuchar un setlist de clásicos como:

No te contaron mal

Ayayay!

Se me olvidó

Ya pedo quién sabe

El amigo

Amé

La mitad

Por el resto de tu vida

Te fallé

Probablemente

Si te falta alguien

Pa’ olvidarme de ella

Dime cómo quieres

Amor tóxico

Adiós amor

Eso y más

De los besos que te di

Como la flor (Selena cover)

Un cumbión dolido

Devuélveme a mi chica (Hombres G cover)

La sinvergüenza

Me dejé llevar

Aquí abajo

Nace un borracho

El rey (José Alfredo Jiménez cover)

Acá entre nos (Vicente Fernández cover)

Quién es usted (Sergio Vega cover)

Botella tras botella

Así fue (Juan Gabriel cover)

De los besos que te di

Ya no somos ni seremos

Christian Nodal (Instagram/@nodal)

Telonero y artistas invitados de Christian Nodal en la Plaza de Toros

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni la organización han anunciado un telonero oficial.

Por otra parte, los conciertos de Pa’l Cora Tour han destacado porque el cantante suele tener invitados sorpresa, entre quienes se encuentran amigos y colegas del regional mexicano.

Así que hay probabilidades de que Christian Nodal se deje acompañar sobre el escenario de la Plaza de Toros.