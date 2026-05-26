Slayer regresa a México en 2026 y anunciará concierto el 29 de mayo

A través de un video promocional en sus redes sociales, Slayer anunció su regreso a México en 2026 y será este 29 de mayo cuando se confirme su concierto en el país.

El grupo de thrash metal adelantó una próxima gira por Latinoamérica que incluiría presentaciones en ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y la Ciudad de México.

Slayer prepararía su regreso a México y este 29 de mayo se conocerían los detalles

Tras su retiro, Slayer compartió un video en sus redes sociales que ha sorprendido a todos sus seguidores.

Y es que Slayer estaría anunciando su gira más importante con la que marcaría su regreso a México.

Según el video de avance compartido por la banda en sus redes sociales, la posible gira de Slayer por Latinoamérica incluiría las siguientes ciudades:

Bogotá, Colombia.

Santiago, Chile.

Buenos Aires, Argentina.

Sao Paulo, Brasil.

Ciudad de México, México

En el video se informa que será el próximo 29 de mayo que se revelen de forma oficial todos los pormenores de sus conciertos.

¿Cuándo fue la ultima vez que Slayer se presentó en México?

A 40 años del estreno de Reign in Blood, Slayer prepara su regreso a la Ciudad de México en una gira con la que recorrerán varios países de América Latina.

Luego de su separación en 2019, Slayer se reunió en 2024 para hacer unos cuantos shows, pero México no estuvo en los planes de la banda.

La última vez que Slayer se presentó en México fue en 2018, como parte del lineup del Force Fest llevado a cabo en el Club de Golf Teotihuacán.

Este show formó parte de su gira mundial de despedida (The Final World Tour).

Desde 2011 en el Palacio de los Deportes, Slayer no se presenta en solitario, aunque fueron los encargados de abrir a Iron Maiden en 2013.