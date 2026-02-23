UEFA impone suspensión provisional a Gianluca Prestianni por insultos a Vinícius Jr.

Luego del conflicto que hubo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., la UEFA emitió una sanción al jugador por las conductas racistas dirigidas al jugador brasileño.

La UEFA informó que el futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, no estará presente en el partido Real Madrid vs Benfica, correspondiente al juego de vuelta de los playoffs de la Champions League.

UEFA lanza comunicado por el caso de Gianluca Prestianni

La UEFA reveló los detalles de la suspensión de Gianluca Prestianni, quien no podrá participar el juego Real Madrid vs Benfica, de los playoffs de la Champions League.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”, comunicó la UEFA.

Asimismo, la UEFA advirtió que este castigo es apenas el primer paso de un proceso legal más profundo sobre el caso de Gianluca Prestianni.

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”.

¿Cuándo es el juego Real Madrid vs Benfica de los playoffs de la Champions League?

La vuelta de los playoffs de la Champions League enfrentan al Real Madrid vs Benfica, el miércoles 25 de febrero.