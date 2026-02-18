Gianluca Prestianni es un futbolista argentino que se desempeña como extremo derecho en el SL Benfica de Portugal. Con apenas 20 años, se ha consolidado como un delantero “encarador” y veloz, cualidades que lo llevaron a debutar recientemente con la Selección Mayor de Argentina.

En 2026, Gianluca Prestianni está bajo una investigación disciplinaria por parte de la UEFA. Esto ocurre tras la denuncia de Vinícius Jr., quien acusó al argentino de proferir insultos racistas durante el encuentro de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Gianluca Prestianni surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, club donde hizo historia al debutar en Primera División con solo 16 años durante la Copa Libertadores 2022. Su talento precoz despertó el interés de Europa, concretando su traspaso al Benfica en 2024.

Representó a Argentina en el Torneo de Montaigu 2022 y en el Mundial Sub-20. Su debut con la Selección Absoluta se produjo en noviembre de 2025 en un amistoso contra Angola.

Gianluca Prestianni, el extremo del Benfica. (@gianlucaa_11/Instagram )

¿Qué edad tiene Gianluca Prestianni?

Gianluca Prestianni nació el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, Buenos Aires; por lo tanto, tiene 20 años de edad en 2026.

¿Quién es la esposa de Gianluca Prestianni?

Hasta el momento, Gianluca Prestianni no ha confirmado tener una pareja estable o compromiso formal.

¿Qué signo zodiacal es Gianluca Prestianni?

Al haber nacido el 31 de enero, Gianluca Prestianni es Acuario. De acuerdo con la astrología, este signo se asocia con personalidades independientes y rebeldes.

¿Gianluca Prestianni tiene hijos?

Gianluca Prestianni no ha declarado tener hijos hasta el momento, y no existen registros públicos ni menciones en sus biografías oficiales.

¿Qué estudió Gianluca Prestianni?

La formación de Gianluca Prestianni ha estado volcada casi por completo al alto rendimiento deportivo.

¿En qué ha trabajado Gianluca Prestianni?

La trayectoria profesional de Gianluca Prestianni destaca por su talento desde edad temprana, algunas de sus etapas más relevantes dentro del fútbol de élite son: