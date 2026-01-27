Vinícius Jr. se quiere quedar por mucho tiempo en el Real Madrid, y el brasileño parece estar cerca de su renovación con el club merengue.

Con historia en el Real Madrid desde el 2018, cuando fue fichado proveniente del Flamengo, Vinícius Jr. tiene contrato vigente con los merengues.

¿Qué dijo Vinícius Jr. sobre su presente en el Real Madrid?

Vinícius Jr. tiene claro en lugar y equipo donde quiere seguir jugando, así que en su mente, salir de Real Madrid no ocupa espacio, pero sí, su renovación.

Yo estoy muy tranquilo, ojalá podamos renovar mi contrato lo antes posible porque soy feliz aquí" Vinícius Jr., jugador del Real Madrid

Tranquilo, así se siente Vinícius en el Real Madrid, el club con el que desea renovar su contrato lo antes posible porque ahí es feliz.

El delantero del Real Madrid advirtió que, con los merengues está cumpliendo el sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, rodeado de la mejor afición.

¿Cuándo termina el contrato de Vinícus con Real Madrid?

Vinícius Jr. tiene contrato vigente con Real Madrid hasta el mes de junio de 2027, pero es tiempo de hablar sobre su renovación, pues de lo contrario, el brasileño podría ser “tentado” por otros clubes para amarrar su pase.

Si Real Madrid no acelera el paso en busca de renovar a Vinícius Jr., corre el riesgo de que éste pueda marcharse en calidad de agente libre en 2027, sin dejar dinero al club por el traspaso.

Vinícius Jr. es captado llorando tras abucheos de fans del Real Madrid (Jose Breton / AP)

Los roces de Vinícius con la afición del Real Madrid

Los roces que había tenido Vinícius Jr. con la afición del Real Madrid, se calmaron tras la actuación del brasileño en la Jornada 7 de Champions League, y ahora nadie protestaría por su renovación.

Con tres asistencias y un gol, Vinícius Jr, silenció a los aficionados que lo habían abucheado al inicio delpartido en que el Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco en la Champions League.

Las muestras de rechazo se disiparon a medida que avanzaba el encuentro y desaparecieron cuando Vinícius anotó su primer gol en el torneo.