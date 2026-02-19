El Real Madrid envió a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre el presunto insulto racista contra Vinícius Jr., que habría ocurrido en el partido de la Champions League ante Benfica.

La UEFA designó a un investigador especial el miércoles 18 de febrero, con el objetivo de recopilar pruebas sobre lo ocurrido con Vinícius Jr. en Lisboa.

Hay que recordar que durante el partido que al final ganó el Real Madrid por 1-0 al Benfica, Vinícius Jr. alertó sobre presuntos insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. del Real Madrid. (Pedro Rocha / AP)

La postura del Real Madrid sobre el caso de Vinícius Jr.

El Real Madrid reiteró su colaboración activa con la investigación abierta por la UEFA ante los presuntos actos de racismo contra el futbolista Vinícius Jr.

Vinícius Jr. acusó Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, de llamarlo “mono” después de que el brasileño marcara el único gol del encuentro de la Champions League, a favor del Real Madrid.

Gianluca Prestianni estaba entre los jugadores de Benfica molestos con Vinícius Jr. después de que el delantero celebrara junto a la bandera de córner del cuadro local, lo que provocó una serie de reclamos y empujones.

Prestianni se cubrió la boca con la camiseta cuando presuntamente le habló al jugador brasileño, pero negó haber insultado racialmente a Vinícius Jr.

"El Real Madrid agradece el respaldo que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial” Real Madrid

¿Qué dijo el Benfica sobre la acusación contra su jugador?

El Benfica de Portugal afirmó que su futbolista Gianluca Prestianni ha sido víctima de una “campaña de difamación” y aplaudió la investigación abierta por la UEFA para aclarar el asunto.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que estaba “conmocionado y entristecido al ver el incidente de presunto racismo” y elogió al árbitro por activar el protocolo antirracismo durante el partido.