Real Madrid vive uno de sus peores momentos de los últimos 10 años. Una caída estrepitosa porque hace 2 años era el mejor de todos. Ahora la afición se les voltea y abuchea a todos, aunque Vinícius Jr fue el más señalado.

La temporada pasada, el Real Madrid no logró ganar ningún título y en casi todos, fue humillado, por el Barcelona o en Champions League. Este año las cosas no parecen cambiar.

Fueron eliminados de la Copa del Rey por un equipo de segunda división, en LaLiga está en segundo y lo que le queda es la Champions, pero por su nivel que ha mostrado, no da esperanzas.

Algo curioso es que en 2024 parecía que iban a marcar una época. Venían de ganar la Champions League y todavía llegó Mbappé, pero, hasta el momento parece que no fue la mejor decisión.

Vinícius Jr. es captado llorando tras abucheos de fans del Real Madrid

Real Madrid llegaba al Santiago Bernabéu contra el Levante en la Jornada 20 de LaLiga. Pero 2 partidos antes, habían sufrido unas dolorosas derrotas, una contra el Barcelona en la Supercopa y otra en la Copa del Rey.

La afición se encontraba molesta, por lo que antes del inicio, cuando los jugadores son mencionados en el Estadio, la gente comenzó a abuchear. Especialmente a Vinícius Jr, Bellingham y Valverde.

Sin embargo, el brasileño no aguantó la frustración y se le vio en lágrimas antes de salir al campo. Mbappé y Pintus tuvieron que consolarlo.

Además no fue lo único, en el minuto 10 se escuchó: “Florentino, dimisión”. La afición está bastante con todos, y la victoria de 2 a 0 puede que no calme nada.

🚨 VINÍCIUS desolado en el túnel de vestuario, hasta llorando.



Kylian Mbappé y Pintus tienen que apoyarlo 💔💔💔 pic.twitter.com/oosFyiHUSE — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2026

¿Por qué la afición del Real Madrid se le volteó a sus jugadores y presidente?

El abucheo a Vinícius Jr, Bellingham y Valverde se debe a que, supuestamente, son los jugadores que no querían a Xabi Alonso y buscaban su salida.

La razón por la que piden la salida del presidente, Florentino, es que la planeación del Real Madrid no ha sido nada buena. El fichaje de Mbappé parecía más un capricho y nunca pudieron cubrir la salida de Kroos.

Además, se dice desde España que mete mucha mano al equipo.