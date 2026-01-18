El Real Madrid ha tenido unos días complicado y uno de los principales señalados ha sido Vinícius Jr, quien recibió abucheos en el partido vs Levante.

Aunque desde hace meses se hablaba de que Vinícius Jr saldría del Real Madrid por su mala relación con Xabi Alonso, la destitución del DT puso al brasileño bajo otro panorama.

Sin embargo, los recientes abucheos en el Santiago Bernabéu han hecho que el delantero no se sienta cómodo con su relación con la afición.

Abucheos de la afición podrían acelerar la salida de Vinícius Jr del Real Madrid

Vinícius Jr fue uno de los futbolistas más abucheados desde antes de que iniciara el Real Madrid vs Levante, lo que afectó al delantero.

Según información revelada por El Periódico, tras los abucheos Vinícius Jr habría dicho: "No quiero jugar en un lugar donde no me quieren", poniendo en duda su continuidad en el Real Madrid.

Aunque era uno de los futbolistas más queridos por la afición, parece que el panorama ha cambiado y tras los incidentes que hubo con Xabi Alonso, los fans ya no lo ven de la misma manera.

Además, el brasileño ha complicado su renovación al exigir condiciones que hasta ahora no ha podido cumplir Florentino.

Vinicius Jr podría salir de Real Madrid (Alberto Saiz / AP)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Vinícius Jr con el Real Madrid?

El Real Madrid y Vinícius Jr tendrán partido importante en la Champions League que podría servir para liberar la presión de las últimas semanas.

El equipo merengue recibirá al Mónaco, en un partido de la Fase de Grupos de la Champions League.