La UEFA sancionó con seis partidos a Gianluca Prestianni tras comprobar insultos discriminatorios contra Vinícius Jr. durante un duelo de Champions League en Lisboa.

La UEFA explicó que tres encuentros quedaron en suspenso y que el argentino ya cumplió uno de manera provisional, por lo que restan dos partidos de suspensión.

La sanción podría aplicarse incluso en el Mundial 2026 si es convocado por Argentina, que debutará ante Argelia el 17 de junio y enfrentará a Austria cinco días después.

¿Cómo cumplirá su sanción Gianluca Prestianni?

La UEFA explicó que tres de los seis partidos de sanción a Prestianni quedaron en suspenso, pues el jugador argentino ya cumplió un encuentro como parte de un castigo provisional.

En ese sentido, Prestianni solo tendrá que cumplir dos partidos más de suspensión, lo que, según la UEFA, podría incluir apariciones con Argentina en el Mundial si fuera convocado para el torneo que arranca en junio.

Los dos primeros partidos de Argentina serán contra Argelia el 17 de junio en Kansas City y ante Austria, cinco días después en Arlington.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. del Real Madrid. (Pedro Rocha / AP)

¿Por qué sancionaron a Gianluca Prestianni?

La sanción de 6 partidos a Gianluca Prestianni, se da después del incidente que ocurrió durante un partido en Lisboa en los playoffs de la Champions League en febrero pasado.

El partido Benfica vs Real Madrid se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño Vinícius Jr. marcara gol y celebrara junto al banderín de córner del Benfica, lo que molestó a aficionados y jugadores locales.

Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al futbolista argentino de haberlo llamado “mono”, lo que tras varias semanas terminó en castigo para el elemento del Benfica.