Toluca vs Tigres juegan este sábado 30 de mayo la final de la Concachampions 2026, y previo al partido, Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, fue señalado en las redes sociales un presunto espionaje a Tigres.

Sin tratarse de una denuncia oficial por parte del Club Tigres, quien sería el afectado directo por el presunto espionaje, el usuario de las redes sociales “El Láser de Nahuel” publicó una imagen como “prueba” de lo que señaló.

(captura de pantalla)

¿Qué se sabe acerca del presunto espionaje de Mohamed a Tigres?

El señalamiento de presunto espionaje de Antonio Mohamed a Tigres, su rival en la final de la Concachampions, incluye un texto en el que el usuario de “X” pide la intervención de las autoridades de Concacaf para castigar a los supuestos infractores.

En la publicación que es respaldada por un video en el que aparecen las supuestas 2 personas que hicieron espionaje a Tigres, agrega que uno más operaba un dron.

“El Turco Mohamed mandó espías a las instalaciones de la FMF en Metepec. Grabaron por completo el entrenamiento de Tigres: había 2 personas infiltradas dentro de las instalaciones y otra más afuera operando un dron para tomar video” Denuncia en redes sociales

“Tigres debería pedir ante Concacaf la descalificación de Toluca. No sería un precedente nuevo: en la Championship, el Southampton fue descalificado tras enviar espías a un entrenamiento de su rival” Denuncia en redes sociales

¿Qué dijo Mohamed tras ser señalado de espionaje a Tigres?

Hasta el momento de escribir esta nota, Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, así como la directiva escarlata, no se han pronunciado acerca del señalamiento que acusa al entrenador argentino de espionaje a Tigres.

Toluca vs Tigres juegan la final de la Concachampions 2026 este sábado 30 de mayo a las 18 horas en el Estadio Nemesio Diez.