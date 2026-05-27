Ricardo Salinas Pliego respondió a los señalamientos de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, luego de que el partido reviviera el financiamiento que Raúl Salinas de Gortari dio a TV Azteca.

“La única realidad, es que a TV Azteca la compré con mi dinero”. Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas

El dueño de Grupo Salinas mencionó que los 29 millones de pesos que alega Morena en realidad fueron una aportación al movimiento RBSP, dinero que, aseguró, ya le fue pagado a Raúl Salinas.

Según Ricardo Salinas Pliego, el tema del financiamiento de TV Azteca es “algo menor”, por lo que retó a Ariadna Montiel a abordar asuntos de Morena, como los políticos que han sido vinculados al crimen por Estados Unidos.

Ricardo Salinas Pliego responde a señalamientos de Ariadna Montiel

Ricardo Salinas Pliego negó comprar TV Azteca con el dinero de Raúl Salinas

En redes sociales, Ricardo Salinas Pliego calificó como “pobres” las acusaciones de Ariadna Montiel y negó haber comprado TV Azteca con los 29 millones de pesos que, según la morenista, le financió Raúl Salinas.

“Los 29 millones de los 650 que pagué por TV Azteca representan solo el 4% del total de la compra de mi cadena de televisión", arremetió el empresario.

Agregó que esas acusaciones no son más que tonterías y afirmó que la única verdad es que compró TV Azteca con su propio dinero, pues ese financiamiento ya fue pagado a Raúl Salinas.

Ariadna Montiel responde a Salinas Pliego tras acusar censura contra TV Azteca ( Michelle Rojas)

Ricardo Salinas Pliego reta a Ariadna Montiel a explicar temas de Morena

En su confronta, Ricardo Salinas Pliego repitió las mismas palabras expresadas en la conferencia mañanera sobre la denuncia de Estados Unidos contra Cuba por el derribo de aviones en 1996, al cuestionar:

“¿Qué caso tiene revivir un asunto de hace 33 años?" Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas

Ricardo Salinas Pliego calificó el financiamiento de Raúl Salinas como un “tema menor que no afecta en nada a los mexicanos”, por lo que desafió a Ariadna Montiel a abordar asuntos de interés como: