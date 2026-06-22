El Pato Merlín, fenómeno viral del Mundial 2026, ya cuenta con registro oficial de nombre e imagen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Su dueña, Carla Ivette Gómez, realizó el trámite ante el IMPI para proteger legalmente a su mascota tras el interés comercial de diversas marcas.

Carla Ivette Gómez aseguró que no permitirá que empresas lucren con un miembro de su familia y que el uso de la imagen de Merlín solo se hará con su consentimiento, contemplando una colaboración con Corporativo Pascual.

Registran nombre e imagen del Pato Merlín ante el IMPI

Después de estar con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo, el Pato Merlín y su familia acudieron al IMPI para registrarlo.

“No permitiré que las empresas lucren con un miembro de mi familia”, aseguró la dueña del Pato Merlín.

El Pato Merlín (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Según expresó Carla Ivette Gómez su objetivo es proteger la identidad de su mascota y que su imagen no se utilice sin la autorización correspondiente.

La intención de la dueña no es explotar la imagen de Merlín de forma masiva como algunas compañías comerciales pretenden.

En realidad busca que el uso de su mascota se realice con su consentimiento, aunque si contempla ayudar al refresquera Cooperativa Pascual.

El Pato Merlín se volvió viral durante los festejos de la victoria de México contra Sudáfrica por portar la playera de la Selección Mexicana mientras seguía a sus dueños mientras vendían aguas.

Con el paso de los días, el Pato Merlín ha cobrado mucha popularidad, por lo que FIFA decidió llevarlo como invitado especial al Fan Fest del Zócalo para el México vs Corea.