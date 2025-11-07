Cooperativa Pascual, presidida por Héctor Eduardo Martínez Cruz, enfrenta una crisis financiera ante el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas.

Ante este incremento, la empresa dueña de Boing hizo un llamado a la equidad y al consumo solidario, así como a defender el empleo de mexicano y la economía solidaria.

Asimismo, agradeció la fidelidad de los consumidores, a quienes les pidió continuar eligiendo “productos elaborados por mexicanos”.

Aquí te decimos lo que sabemos de Héctor Eduardo Martínez Cruz, presidente de la Cooperativa Pascual, como:

¿Quién es Héctor Eduardo Martínez Cruz?

¿Cuántos años tiene Héctor Eduardo Martínez Cruz?

¿Cuál es el signo zodiacal de Héctor Eduardo Martínez Cruz?

¿Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene esposa?

¿Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene hijos?

¿Qué estudió Héctor Eduardo Martínez Cruz?

¿Cuál es la trayectoria de Héctor Eduardo Martínez Cruz?

¿Quién es Héctor Eduardo Martínez Cruz?

Héctor Eduardo Martínez Cruz, es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Pascual.

¿Cuántos años tiene Héctor Eduardo Martínez Cruz?

Se desconoce la edad del presidente de la Cooperativa Pascual, Héctor Eduardo Martínez Cruz.

¿Cuál es el signo zodiacal de Héctor Eduardo Martínez Cruz?

Debido a que la información personal de Martínez Cruz, no se sabe cuál es el signo zodiacal del presidente de la Cooperativa Pascual.

¿Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene esposa?

De la misma manera, se desconoce si Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene o no esposa.

¿Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene hijos?

Tampoco se conoce información sobre si Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene o no hijos.

¿Qué estudió Héctor Eduardo Martínez Cruz?

Si bien se sabe que Héctor Eduardo Martínez Cruz tiene una licenciatura, se desconoce en qué materia se especializó.

¿Cuál es la trayectoria de Héctor Eduardo Martínez Cruz?

Héctor Eduardo Martínez Cruz tomó protesta como el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Pascual el pasado 1 de septiembre de 2025.

Al inicio de su administración compartió que la cooperativa dueña de Boing se mantiene con rentabilidad estable y con inversiones para una nueva planta de producción en Nuevo Laredo, Tamaulipas para cubrir el mercado de la franja fronteriza y Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que la prioridad de Pascual es unir todas las cooperativas porque “solamente unidos vamos a poder llegar más lejos”.