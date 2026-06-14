El patito mundialista conquista las redes y provoca reacción de la Selección Mexicana. Aquí el video que se volvió viral el día de la inauguración del Mundial 2026.

Uno de los momentos más virales de los festejos por la primera victoria de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026 fue un tierno pato, quien portaba la playera del Tricolor.

Así reaccionó la Selección Mexicana al patito mundialista

Vía redes, la Selección Mexicana compartió un video reaccionando al patito mundialista que ha conquistado Internet.

“La pasión por nuestros colores no distingue especie. Te queremos mucho, patito Incondicional”, escribió la Selección Mexicana en su publicación.

La pasión por nuestros colores no distingue especie. 😅



Te queremos mucho, patito Incondicional. 🫶🪿#SomosMéxico pic.twitter.com/JzkYtyNS3T — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

En dicha grabación aparece el tierno pato portando su playera del Tricolor siguiendo a sus dueños por Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia en CDMX.

De acuerdo con lo que se sabe, el tierno patito mundialista se llama Merlín y todos los días acompaña a sus dueños a vender botellas de agua por la zona de la Alameda Central.

Fue el pasado 11 de junio, durante los festejos de la victoria de México contra Sudáfrica por un marcador de 2-0, que el pato se hizo viral en redes.

Muchos usuarios quedaron fascinados por la forma en que el patito sigue a su dueños y por portar la playera de la Selección Mexicana y unos tenis.

El pequeño animal causó tanto furor en redes que hasta algunos lo consideran amuleto de la buena suerte para que México logre hacer un Mundial 2026 histórico.