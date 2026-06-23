La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la invitación al pato Merlín y su familia a la conferencia mañanera del pasado 22 de junio, argumentando que se trata de un gesto humanista para reconocer el esfuerzo de una familia mexicana y aprovechar la viralidad del ave por el Mundial 2026 en beneficio de su calidad de vida.

“La familia tiene muchas necesidades, todo el mundo ve al pato Merlín, pero no las necesidades de la familia y justamente además de que ya habíamos platicado con ella a través de otros compañeros, personalmente lo que busqué es ‘¿en qué te ayudamos?, ¿cómo te ayudamos?’” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum respondió a las críticas por recibir al pato Merlín mientras hay otros temas sociales pendientes, como las madres buscadoras. “He recibido a madres buscadoras, pero no hago propaganda de ello”, aclaró.

Claudia Sheinbaum revela que alguien más trató de registrar la marca del pato Merlín

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum agradeció a Carla Ivette Gómez y sus hijos; Carlos y Cristian por llevar al pato Merlín, ataviado con la playera de la Selección Mexicana.

La presidenta destacó que la familia se gana la vida trabajando y anunció apoyo para que la fama del pato, convertido en sensación viral y mascota no oficial del Tri, se traduzca en una mejor vida para ellos.

“Porque no es justo, primero además que alguien más quería registrar al pato como una marca ¡imagínense, o sea que abuso! Entonces primero la ayuda para que ella pueda registrar para la familia al pato Merlín y además, las necesidades que ellos tienen como familia." Claudia Sheinbaum

Sheinbaum también reveló que “alguien” intentó registrar la marca del pato Merlín sin el consentimiento de sus dueños, calificándolo de “¡qué abuso!”. El momento generó reacciones en redes, con fotos y videos del pato en el Salón Tesorería que rápidamente se viralizaron.

El caso del pato Merlín ha captado la atención nacional e internacional por representar el ingenio y el sentido de comunidad mexicano durante el Mundial 2026.

La visita a la mañanera del pato Merlín con su familia busca visibilizar historias positivas y brindar respaldo concreto a ciudadanos que, con esfuerzo, han puesto en alto el nombre de México.

Con esta invitación, Claudia Sheinbaum enfatiza su visión humanista de gobierno, donde incluso un fenómeno viral como el pato Merlín sirve para fortalecer lazos y apoyar a familias trabajadoras.