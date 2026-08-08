X cambia sus reglas de monetización y prepara cambios para creadores

La plataforma X, red social propiedad de Elon Musk, cambiará sus reglas de monetización y prepara cambios para creadores de contenido mediante la implementación de un nuevo ecosistema financiero.

Se trata de una decisión que involucra el cese de su conocido esquema de “Creator Revenue Sharing”, sustituyéndolo por el “Programa de Recompensas por Contenido Original”.

X hará importantes cambios a su sistema de monetización para creadores de contenido

X dio a conocer que hará importantes cambios a su sistema de monetización para creadores de contenido dentro de la plataforma.

Esta medida busca incentivar específicamente la publicación de reportajes, comentarios profundos y análisis críticos que aporten un valor real a la conversación pública global.

Los creadores que actualmente forman parte de la red de monetización tienen garantizados sus últimos tres desembolsos durante agosto y hasta el 11 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los reportes, será en esta fecha en la que se liquidarán las ganancias acumuladas antes del cierre definitivo del modelo previo.

A partir del 8 de septiembre de 2026, los usuarios deberán someterse a una reevaluación para integrarse a la nueva estructura de recompensas y cumplir con los estándares de elegibilidad actualizados.

X (Alexander Shatov / Unsplash)

¿Cómo funcionará el nuevo modelo de monetización en X para creadores de contenido? Esto se sabe

El núcleo de este cambio radica en la forma en que se generan los beneficios económicos.

A diferencia del sistema anterior, el nuevo modelo monetizará solo las impresiones calificadas provenientes de usuarios con suscripción Premium que visualicen publicaciones originales en su línea de tiempo.

Esta evolución responde a una política de tolerancia cero hacia el contenido reciclado en X, una práctica que ya había provocado caídas en los ingresos de cuentas dedicadas a la republicación masiva de material ajeno.

Adicional, la transparencia también jugará un papel crucial, especialmente en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

X ha estipulado que el uso de inteligencia artificial en videos sobre conflictos bélicos debe ser reportado explícitamente.

De lo contrario, los responsables serán excluidos del programa por 90 días o de forma permanente en caso de reincidencia.