Carla Gómez, dueña del famoso pato Merlín, anunció en la mañanera de Claudia Sheinbaum que iniciará trámites ante el IMPI para registrar oficialmente la imagen del ave, fenómeno viral del Mundial 2026.

“Sí, estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy precisamente se va a registrar.” Carla Gómez

La intención del registro ante el IMPI es protegerlo de usos comerciales no autorizados y blindar su historia como símbolo de cariño y no de negocio.

Merlín, embajador oficial de la FIFA en CDMX, se volvió viral por acompañar a su familia en festejos con jersey tricolor, calcetines y bufanda, capturando la atención internacional.

¿Quién es el pato Merlín, embajador del Mundial 2026?

Merlín, un pato doméstico de dos años, se volvió fenómeno en redes sociales durante las celebraciones del triunfo de México durante el Mundial 2026, al ir vestido con jersey tricolor, calcetines y bufanda, el ave acompañó a su familia que vende aguas frescas en el Centro Histórico en festejos y Fan Fest.

Su carisma lo llevó a ser nombrado embajador oficial de la Ciudad de México para el Mundial 2026, y ahora, este 22 de junio la familia del pato Merlín llegó a ‘La Mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la familia agradeció el cariño del público en donde compartió los cuidados y alimentación que tiene.

““Come comida especial para pato, le damos verdura, fruta y proteínas, que es básico para sus plumas; le damos charales vivos y grillos y los domingos se come un taco de carnitas” Carla Gómez

Gómez ha recibido propuestas de múltiples marcas, pero solo abriría la puerta a la refresquera Pascual, con la que siente afinidad. El resto de las solicitudes serán rechazadas, pues el objetivo nunca fue comercializar al animal.

El caso del pato Merlín destaca cómo un simple animal de compañía se convirtió en ícono del Mundial 2026, capturando la atención de miles de mexicanos y extranjeros con su ternura y espíritu futbolero; además su dueña busca ahora blindarlo legalmente para que su historia siga siendo de amor y no de negocio.