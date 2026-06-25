Vidal Llerenas Morales, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), respaldó a la familia del Pato Merlín tras darse a conocer el registro previo hecho por los llamados “madrugadores”.

En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario indicó que “no está a discusión” a quién pertenece la marca “Pato Merlín”, debido a que es claro cómo y en qué contexto surgió la marca.

“No hay tema a discutir porque es muy claro de donde se crea la marca Vidal Llerenas Morales, titular del IMPI

El titular del IMPI agregó que, aun cuando otras personas lo hayan registrado antes, los interesados no podrían comprobar cómo surge la marca al no ser propietarios de Merlín.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia del Pueblo (Moisés Pablo Nava)

Marca Pato Merlín estará respaldada a nivel internacional

Cuestionado por la validez de la marca a nivel internacional, en el contexto de que el Pato Merlín fue nombrado embajador de la FIFA, el titular del IMPI explicó que el registro será válido en otros países.

“Lo que se registra, se registra para todo el mundo”, dijo Vidal Llerenas Morales, adelantando que el IMPI estará al tanto de los derechos de la familia del Pato Merlín a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, recordó que personas ajenas a la familia intentaron registrar el nombre de la mascota, situación que el IMPI rechazó, defendiendo que la marca es exclusivamente de su dueña, Carla Ivette Gómez.

En otra entrevista, explicó que, al terminar el proceso de verificación de derechos de imagen, todas las marcas que utilizaron el nombre de la mascota tendrán sanciones correspondientes.