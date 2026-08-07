El director general de la APEAM, Luis Javier de la Rocha Zazueta, informó que hasta el momento no existe información adicional sobre el veto impuesto por Estados Unidos a la exportación de aguacate de Michoacán.

“La activación de esa alerta fue por amenazas a ciudadanos estadounidenses” Luis Javier de la Rocha Zazueta, director de la APEAM

Durante una entrevista con Azucena Uresti, explicó que la asociación mantiene comunicación con autoridades, aunque no hay una fecha definida para el levantamiento de la medida.

De acuerdo con el directivo, la única información compartida por representantes de la Embajada de Estados Unidos corresponde al área de seguridad, la cual señaló que la suspensión de las exportaciones de aguacate de Michoacán fue activada de manera preventiva tras registrarse amenazas contra ciudadanos estadounidenses.

Veto al aguacate de Michoacán habría sido por amenazas a ciudadanos estadounidenses

Luis Javier de la Rocha Zazueta precisó que las autoridades estadounidenses no especificaron quiénes fueron las personas amenazadas ni si se trató de inspectores, productores o algún otro actor relacionado con la cadena de exportación del aguacate.

“No dijeron empleados, ni siquiera se refirieron a un actor en específico; solamente me comentaron que fue ante amenazas a estadounidenses” Luis Javier de la Rocha Zazueta, director de la APEAM

El representante del organismo agregó que la decisión sobre exportaciones del aguacate, fue tomada por la Embajada de Estados Unidos como una medida preventiva y reiteró que no existen más detalles sobre el momento en que podría retirarse el veto.

Las declaraciones coinciden con lo señalado previamente por Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, quien aseguró que la suspensión de las exportaciones surgió después de la detención de uno de los líderes de un cártel.

Según el mandatario, las autoridades estadounidenses temían posibles represalias o actos de violencia tras esa captura, por lo que optaron por detener temporalmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán mientras se evalúan las condiciones de seguridad.