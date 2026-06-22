El pato Merlín, mascota viral del Mundial 2026, se robó las miradas el lunes 22 de junio al aparecer en primera fila de la Mañanera del Pueblo junto a su familia.

El Pato Merlín roba cámara durante la conferencia de Claudia Sheinbaum (@JASRA1 / X)

La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó como símbolo de alegría y cultura mexicanas, destacando cómo fenómenos populares fortalecen la identidad nacional.

Merlín, un pato doméstico de dos años que ganó fama internacional con jersey tricolor y tenis, fue recibido en Palacio Nacional, donde su carisma generó aplausos y se convirtió en tendencia inmediata en redes sociales.

Merlín es el ícono inesperado de México en el Mundial 2026

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum destacó al pato Merlín cómo “pequeñito símbolo” representa la forma en que los mexicanos se apropian de los eventos y generan fenómenos populares únicos.

La familia responsable de cuidar al pato Merlín fue recibida en Palacio Nacional, donde el ave se convirtió en el centro de atención y generó aplausos y sonrisas entre los representantes de los medios presentes en las conferencias de la presidenta Sheinbaum.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia de Claudia Sheinbaum (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

El momento se volvió tendencia inmediata en redes sociales, con miles de publicaciones celebrando la cercanía del gobierno con figuras populares del Mundial.

Y aunque algunos usuarios destacaron la frescura del evento, otros criticaron las prioridades ante temas sociales pendientes; sin embargo, la imagen del pato Merlín en primera fila ya es uno de los momentos más compartidos del día de la conferencia Mañanera de Claudia Sheinbaum.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia de Claudia Sheinbaum (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Cabe recordar que la presidenta había extendido la invitación días atrás, reconociendo que historias como la del pato Merlín fortalecen la identidad nacional y promueven la fiesta mundialista en México.

El pato Merlín no solo ha impulsado la moral de los aficionados, sino que se ha convertido en un fenómeno que trasciende el deporte y refleja el ingenio popular mexicano.

Aunque la FIFA no lo designó como mascota oficial, los mexicanos lo adoptaron como tal por su ternura y carisma, e incluso el Ministro de la Oficina de México ante el Consejo de Europa, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera presumió emocionado una foto del pato Merlín en la mañanera.