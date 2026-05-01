El gobierno de México hizo oficial que Vidal Llerenas Morales será propuesto como nuevo titular del IMPI.

Esto luego de confirmarse la salida de Santiago Nieto, por lo que Vidal Llerenas Morales fue elegido como su sucesor.

¿Quién es Vidal Llerenas Morales? Propuesto como titular del IMPI

Vidal Llerenas Morales es la propuesta del gobierno federal para asumir la titularidad del IMPI ante la salida de Santiago Nieto.

De acuerdo con el gobierno federal, será el encargado de conducir los temas de propiedad industrial durante la revisión del T-MEC.

Vidal Llerenas Morales (Vidal Llerenas Morales / X)

¿Qué edad tiene Vidal Llerenas Morales?

Vidal Llerenas Morales nació el 2 de febrero de 1972, por lo que a la fecha actual tiene 54 años.

¿Quién es la esposa de Vidal Llerenas Morales?

De acuerdo con información, la esposa de Vidal Llerenas Morales es Safie Samour, también servidora pública.

¿Cuántos hijos tiene Vidal Llerenas Morales?

Se desconoce si Vidal Llerenas Morales tiene hijos, dado que mantiene su vida personal privada.

Vidal Llerenas Morales (Vidal Llerenas Morales / X)

¿Qué estudió Vidal Llerenas Morales?

Vidal Llerenas Morales es licenciado en Economía por el ITAM.

Además, cuenta con una Maestría en Gobierno por la Universidad de Essex y un Doctorado en Política por la Universidad de York, ambas en el Reino Unido.

¿En qué ha trabajado Vidal Llerenas Morales?

Vidal Llerenas Morales se ha desempeñado como diputado local en la CDMX, así como tres veces diputado federal.

Fue subsecretario de Egresos del gobierno de la Ciudad de México, además de alcalde de Azcapotzalco entre los periodos 2018 y 2021.

Actualmente, se desempeñaba como subsecretario de Industria y Comercio, aunque ahora buscará la titularidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).