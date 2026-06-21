El pato Merlín no podrá asistir al partido entre México y Chequia del miércoles 24 de junio, de acuerdo con la información del periodista deportivo Rodolfo Landeros.

“El pato Merlín no podrá asistir al partido entre México y Chequia. He estado preguntando y FIFA no permite el ingreso de mascotas por protocolo. Involucra una cuestión de derechos de animales...” Rodolfo Landeros. Periodista deportivo

De acuerdo con lo que ha consultado, la FIFA no permite el ingreso de animales por protocolo a fin de proteger sus derechos ya que corre mucho riesgo.

Dueños del pato Merlín podrán ir al México vs Chequia sin la mascota

El empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de Banco Azteca, invitó al pato Merlín y a su familia a asistir al partido de México vs Chequia en el Estadio Azteca.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego va a cubrir los gastos Karla Ivette Gómez y su hijo Cristian, dueño del pato, pero ambos tendrán que ir sin la mascota.

El anuncio lo hizo Banco Azteca mostrando una foto con Inteligencia Artificial de la comerciante, su hijo y el pato en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México.

Pato Merlín, el más invitado por el Mundial 2026

El pato Merlín también tiene una invitación a la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo invitó previamente junto con la familia.

Claudia Sheinbaum dijo que el pato Merlín representa la cultura mexicana y el lado positivo de México en el extranjero.

Además, el pato Merlín ya ha estado en diversos programas de televisión de televisoras como ESPN, Telediario, Tv Azteca y Televisa.