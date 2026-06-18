Todos aman a Merlín, el icónico pato mexicano que se ha convertido en sensación viral del Mundial 2026, fue homenajeado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)y será el invitado especial del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino este jueves 18 de junio durante el partido de México vs Corea del Sur.

Araceli, dueña de Merlin, el pato mexicano junto con su hijo, compartieron en exclusiva con Ovaciones cómo fue el encuentro con directivos de la FIFA, donde le rindieron tributo al ave tras hacerse viral durante el Mundial 2026.

“Sí nos reunimos con la FIFA, nos trataron muy amables y le hicieron un pasillo de homenaje a Merlín” Araceli, dueña del pato Merlín

Emoción y orgullo familiar por el reconocimiento internacional del Pato Merlín y de la FIFA

“Yo la verdad no hombre, ya casi me pongo a llorar”, confesó Araceli, visiblemente conmovida por el gesto de la FIFA al revelar que le realizaron un homenaje a su pato Merlín.

Todos amamos a Merlín, hasta la FIFA 🦆



El famoso pato mexicano recibió un homenaje de parte de la FIFA y por ello hoy será el invitado de lujo en el Fan Fest del Zócalo 🇲🇽🥹



Checa lo que nos dijo su mamá.



📹 @aracelmargmail1 pic.twitter.com/OtEmUnphAH — Ovaciones (@ovaciones) June 18, 2026

Según sus palabras, Merlín será embajador y la familia podrá ver el partido de México vs Corea del Sur desde la terraza en el FIFA Fan Fest del Zócalo.

El pato Merlín, acompañado por su familia, ha cautivado a México y ahora trasciende fronteras con este reconocimiento de la FIFA. Su presencia en el FIFA Fan Fest del Zócalo promete ser uno de los momentos más virales y emotivos de la fiesta futbolera en la Ciudad de México.

Merlín el pato no solo es un meme o una mascota viral, sino un símbolo del ingenio y el cariño popular mexicano que ahora la máxima autoridad del fútbol mundial celebra; su historia inspira y une a familias enteras alrededor del balón.

Los fanáticos ya esperan con ansias ver al famoso pato en el Zócalo, donde sin duda robará todas las miradas y corazones durante el FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX durante el Mundial 2026.