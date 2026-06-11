México vs Sudáfrica se enfrentaron en la inauguración del Mundial 2026, y con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Tri ganó 2-0 a la selección africana en el Estadio Banorte.

México ganó su primer partido en partidos inaugurales del Mundial, después de siete juegos en los que no lo había logrado.

Con este resultado, la Selección Mexicana de Javier Aguirre se encamina a la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo A, que comparte con Sudáfrica, Corea y Chequia.

Marcador: México 2-0 Sudáfrica

México vs Sudáfrica: así fue el partido inaugural del Mundial 2026

El partido México vs Sudáfrica estuvo lleno de emociones, antes y durante el cotejo, pero al Tri le llegó un gol tempranero de Julián Quiñones para calmar la presión.

Una expulsión en el inicio del segundo tiempo abrió aún más el panorama positivo para México.

Goles y situaciones del partido México vs Sudáfrica en el Mundial 2026:

Minuto 8: Julián Quiñones abre el marcador con definición por en centro del área.

Minuto 48: Expulsión de jugador de Sudáfrica.

Minuto 67: Raúl Jiménez anota su primer gol en Mundiales. poniendo el 2-0 a favor de México

Minuto 84: Segunda expulsión para jugador de Sudáfrica.

Minuto 90+2: César Montes fue expulsado por México.

(Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

México vs Corea se miden en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Después del debut ante Sudáfrica, México va por el triunfo ante Corea en en su segundo partido como parte del Grupo A del Mundial 2026.

La mala noticia para México es que enfrentará a Corea sin su capitán César Montes, expulsado ante Sudáfrica.