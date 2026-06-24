Vidal Llerenas Morales aclaró que la marca del Pato Merlín pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez, dueña del ave que se volvió viral durante el Mundial 2026.

“Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca” Vidal Llerenas. IMPI

El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que recibió múltiples solicitudes para registrar al Pato Merlín como marca comercial, incluso con fines políticos y de sorteos, pero adelantó que la resolución definitiva favorecerá a la familia Gómez, al ser un hecho público que es su mascota.

Desconocidos quieren agandallarse al Pato Merlín para campañas políticas y sorteos

La sorpresa sobre las múltiples personas que buscan usar al Pato Merlín no solo se limita a fines comerciales por parte de personas desconocidas.

También hay quien buscó registrar al Pato Merlín por 10 años con fines políticos.

Un hombre de Yucatán, de nombre David Sides Fuentes, pidió registrar “El Pato Merlín. El pato de la suerte” para usarla en sus campañas de sorteos, además de que señalan lo hizo con fines políticos.

IMPI aún no decide pero adelanta que el Pato Merlín es de la familia de Carla Ivette Gómez

De acuerdo con el IMPI, deberá emitir una resolución definitiva respecto a la mencionada solicitud y otras más basado en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El objetivo de Carla Ivette Gómez dijo era que marcas y empresas buscaran lucrar con su mascota y se dijo abierta a colaborar con empresas mexicanas como Corporativo Pascual.