El pato Merlín, el ave que se robó el corazón de México y fue nombrado Embajador por la FIFA durante el Mundial 2026, enfrenta un problema inesperado. Su dueña, Carla Ivette Gómez, y su familia acudieron el 22 de junio a las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en la CDMX para registrar el nombre e imagen del patito, pero alguien se les adelantó.

La denuncia fue realizada por el reportero Sebastián Reséndiz, quien aseguró que el trámite se llevó a cabo sin el consentimiento de los familiares del pato Merlín.

Familia del pato Merlín acusa registro de marca sin autorización

Según el reportero Sebastián Reséndiz, un hombre identificado como David, originario de Mérida, Yucatán, presentó el registro el 17 de junio, seis días antes de que Carla acudiera al IMPI; el trámite se realizó bajo los nombres “El Pato Merlín” y “El Pato de la Suerte”, incluyendo la imagen del animal.

El registro se hizo en la clase 35 del IMPI, que cubre publicidad, alquiler de espacios comerciales, exhibición y mantenimiento de datos, esto permite usos comerciales que la familia buscaba evitar para proteger al patito, considerado parte de su familia que se hizo viral durante el Mundial 2026.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia de Claudia Sheinbaum (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

El caso ha provocado reacciones entre seguidores del pato Merlín, quienes consideran que la identidad del animal está estrechamente ligada a la historia de la familia que lo cuidó y acompañó durante años.

Hasta el momento no se han dado a conocer posibles acciones legales para impugnar el registro ni la identidad de la persona que realizó el trámite ante el IMPI. El trámite de la familia quedó asentado con el expediente 3646513 y ahora el organismo revisará la documentación y resolverá conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, un proceso que puede tardar meses, de aprobarse, la protección duraría 10 años renovables.

El patito Merlín ganó popularidad tras aparecer en las calles de la Ciudad de México con la playera de la Selección Mexicana, en donde sus fotos y videos se viralizaron e incluso llegó a participar en la conferencia matutina con la presidenta Claudia Sheinbaum; asimismo, la FIFA lo reconoció como Embajador del Mundial 2026.