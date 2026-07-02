Saúl Hernández acudió al partido de México vs Ecuador por invitación del Chino Huerta y el cantante le agradeció en Instagram.

El vocalista de Caifanes asistió al Estadio Ciudad de México el pasado 30 de junio para ver el partido de México vs Ecuador, donde la Selección Nacional ganó su cuarto partido del Mundial 2026.

Saúl Hernández acudió al México vs Ecuador por invitación de Chino Huerta

El jueves 2 de julio, Saúl Hernández compartió varias fotografías de su visita al Estadio Ciudad de México para ver el México vs Ecuador.

“Gracias Chino por los boletos, gran detalle de tu parte. Abrazos enormes”, escribió Saúl Hernández en su cuenta de Instagram.

El vocalista de Caifanes agradeció a César ‘Chino’ Huerta por darle entradas para el partido.

Saúl Hernández acudió al partido de México vs Ecuador (Instagram/@saulhernandezeoficial)

Saúl Hernández publicó una foto del Estadio Ciudad de México junto a sus hijos y otra con el letrero de una aficionada que decía “Te amo Chino”.

El cantante tuvo lugares cerca de la cancha y pudo presenciar la victoria de México vs Ecuador de primera mano.

Saúl Hernández ha mostrado su emoción por la participación de México en el Mundial 2026 e incluso compartió un TikTok donde se utilizan la canción ‘Aquí no es así’ de Caifanes.

Involucran a Saúl Hernández en la rivalidad de México vs Inglaterra

México se disputa los octavos de final contra Inglaterra y las rivalidades ya iniciaron en redes sociales.

Usuarios de redes sociales hicieron comparaciones de lo que ofrece México e Inglaterra, por lo que algunos están enfrentado a Saúl Hernández vs Robert Smith.

Recordemos que en los inicios de Saúl Hernández tenía un look muy similar al vocalista The Cure.

Mientras tanto, La cuenta oficial de la Selección Nacional compartió en TikTok un video con la canción de Caifanes y los aficionados piden que coloquen esta canción en el partido de México vs Inglaterra.