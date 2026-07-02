La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), informó que ya inició las investigaciones por la muerte de 4 aficionados durante los festejos en Paseo de la Reforma.

“(Fiscalía CDMX) informa que inició cuatro carpetas de investigación derivadas del fallecimiento de cuatro personas que se suscitaron durante y después de los festejos registrados la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio” FGJ

Fue por medio de un comunicado que la dependencia capitalina indicó que abrió 4 distintas carpetas de investigación, por las que personal pericial ya realiza las acciones que corresponden.

En su desplegado, la Fiscalía de la CDMX también compartió algunos datos preliminares sobre las condiciones en las que se registraron las muertes de los 4 aficionados.

Fiscalía CDMX investiga muertes durante festejos en Paseo de la Reforma ( @FiscaliaCDMX/X)

Investigan muertes de 4 personas en festejos en Paseo de la Reforma

La noche del martes 30 de junio y madrugada del miércoles 1 de julio, 1 millón 400 mil personas se reunieron en los alrededores del Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de México.

Durante las celebraciones que se extendieron por un tramo importante de Paseo de la Reforma y calles aledañas, se registraron aglomeraciones debido a las cuales 4 personas murieron.

Por lo ocurrido, la Fiscalía de la CDMX informó que ya se iniciaron 4 carpetas de investigación para esclarecer los hechos y por la que dijo, personas ministerial y pericial ya levanta los primeros indicios.

Como parte de las acciones, explicó que también se efectúan análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos, entrevistas y demás diligencias que permitan aclarar lo ocurrido.

En paralelo, garantizó que se brinda acompañamiento a familiares de las víctimas y se efectúan acciones para localizar a la familia de una de las personas que murió y aún no ha sido identificada.

Testigo relata la estampida en festejos del México vs Ecuador (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Fiscalía CDMX ofrece detalles sobre las muertes en festejos mundialistas

Al informar sobre el inicio de las investigaciones por las muertes durante los festejos, la Fiscalía CDMX presentó algunos detalles preliminares de los hechos ocurridos.

Tras resaltar que las muertes se registraron en 3 puntos distintos del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma, la dependencia capitalina apuntó los siguientes datos:

Una mujer murió sobre el cruce de Río Neva y Avenida Paseo de la Reforma

Dos personas murieron tras quedar presuntamente atrapadas entre la gente en el cruce de las calles Lancaster y Hamburgo

Un hombre aún no identificado, murió mientras era atendido por servicios de emergencia que lo socorrieron por una posible intoxicación en Río Lerma y Río Tíber

Sobre la persona que no ha sido identificada, la fiscalía destacó que es un hombre de unos 25 años, complexión media-delgada, tez morena clara, cabello negro y bello facial incipiente.