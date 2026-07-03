Michelle Salas comparte su opinión contra la violencia durante los festejos en México por el Mundial 2026.

“Me da muchísima rabia y sobre todo, muchísima vergüenza ver todo lo que pasó el día de ayer” Michelle Salas

La modelo se manifestó en contra de los actos violentos disfrazados de celebración durante el último partido de México en el Mundial 2026.

Michelle Salas alza la voz contra la violencia en el Mundial 2026

La socialité compartió una historia en Instagram donde expresó que estaba en contra de la violencia que se registró durante los festejos del cuatro partido de México en el Mundial 2026.

“No podemos de ninguna forma normalizar este tipo de conductas. No es la ‘emoción del momento’, tampoco ‘Así se vive el fútbol’. Eso no es pasión, la verdadera pasión jamás se debería poner en riesgo la integridad, la vida, la seguridad o la tranquilidad de otras personas” Michelle Salas

Michelle Salas mencionó que la verdadera pasión por el fútbol no pone en riesgo la integridad o la vida de los aficionados.

Michelle Salas se manifiesta en contra de la violencia (Instagram/@michellesalasb)

La modelo asegura que ningún marcador o rivalidad justifica el odio o las agresiones.

“Ningún resultado, ninguna rivalidad y ninguna celebración justifica sembrar odio o violencia” Michelle Salas

Michelle Salas expresó que los actos registrados hace unos días representan a México: “Somos mucho más que eso”.

Menciona que la pasión no justifica los actos de algunas personas que han agredido a otros.

“El verdadero orgullo por nuestro país no solo demuestra si ganamos, se demuestra en la forma en la que tratamos a los demás” Michelle Salas

Michelle Salas (Michelle Salas Instagram @michellesalasb)

La última celebración de México por el Mundial 2026 dejó actos de violencia

Michelle Salas pidió que aquellos que celebren lo hagan con responsabilidad y respetando a los demás.

“Todo lo demás nos resta como país y nos hace retroceder como sociedad”, así cerró Michelle Salas su mensaje de reflexión sobre la violencia.

Durante los festejos por el partido de México vs Ecuador se registraron cuatro muerte en la CDMX.

También se vitalizó el video de una mexicana arrojándole un líquido a un aficionado de Ecuador.

Además, a lo largo del Mundial 2026 se han registrado actos vandálicos y hasta un linchamientos por los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana.

Michelle Salas se une a la lista de famosos que se han manifestado en contra de la violencia durante la jornada mundialista y piden ser prudentes.