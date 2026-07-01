Tres periodistas deportivos de Teleamazonas fueron agredidos por la afición mexicana durante y después del partido México vs Ecuador en el Estadio Banorte, según denunció el medio ecuatoriano.

Teleamazonas denuncia agresión a sus periodistas en el partido México vs Ecuador. (@teleamazonasec )

En plena transmisión en vivo, los periodistas recibieron vasos vacíos y cerveza arrojada desde las gradas, siendo José Carlos Crespo quien resultó golpeado en el rostro.

La comentarista Gisella Buendía señaló que ya habían informado a la policía, aunque no se detalló la respuesta de la seguridad.

A pesar de los ataques en el Estadio Banorte, los periodistas reconocieron la superioridad futbolística del Tri.

Afición mexicana agrede a periodistas de Teleamazonas en el partido México vs Ecuador

Desde las redes sociales del medio de comunicación, denunciaron que durante la transmisión en vivo de Teleamazonas en el partido México vs Ecuador, fueron agredidos por la afición local.

Un video muestra qué la afición que acudió al Estadio Banorte, agredió a los periodistas de Teleamazonas aventándoles vasos vacíos mientras cerraban su reporte del partido, siendo el periodista José Carlos Crespo quién recibió el golpe del vaso en su rostro.

Pese a que los periodistas únicamente mostraron una ocasión, la comentarista Gisella Buendía también argumentó que durante la transmisión les arrojaban cerveza al palco donde estaban.

Según los argumentos de Buendía, ya habían informado a la policía de las agresiones que estaban viviendo. Sin embargo, no detallaron cuál fue la respuesta de la seguridad del Estadio Banorte.

Periodistas de Teleamazonas reconocieron a México sobre Ecuador

Los periodistas de Teleamazonas que fueron agredidos en la transmisión en vivo del partido de México vs Ecuador, acusaron de innecesarias las acciones, reconociendo que el Tri fue superior futbolísticamente.

A la perspectiva de Gisella Buendía, la agresión que vivieron fue innecesaria porque México ya había logrado eliminar a Ecuador del Mundial 2026.

“Gente cobarde, ignorantes, no es necesario ni siquiera porque hoy fueron superiores futbolísticamente” Gisella Buendía, periodista.

Ante las agresiones que se han hecho virales, algunos mexicanos han comentado el último post de José Carlos Crespo pidiendo disculpas por la forma en que fue tratado en México.