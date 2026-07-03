La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) ha emitido una alerta por la práctica viral denominada “¡Quiere volar!" del Mundial 2026.

La dependencia busca frenar de tajo esta actividad considerada peligrosa que se ha vuelto cada vez más común durante los festejos de la afición en México tras los partidos de la selección.

¡Quiere volar! Secretaría de Salud de CDMX alerta por la práctica viral del Mundial 2026 (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

¿Qué es el “¡Quiere volar!" del Mundial 2026? Secretaría de Salud de CDMX llama a evitar esta práctica viral

Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud CDMX, lanzó un llamado a la afición mexicana para que evite llevar a cabo el festejo denominado “¡Quiere volar!" del Mundial 2026.

El ejercicio involucra a un grupo de personas que carga y avienta a una persona hacia arriba, confiando en una sincronización para atraparlo y volverlo a aventar.

No obstante, esto representa un grave riesgo para la salud, pues han señalado que esta acción puede derivar en peligrosas caídas para la salud.

Gasman manifestó que un fuerte golpe provocado por el “¡Quiere volar!" puede provocar traumatismos craneoencefálicos severos, mismos que que podrían derivar en daños permanentes.

Aunado a ello, se han identificado lesiones en la médula espinal y la zona cervical, las cuales tienen el potencial de dejar secuelas de parálisis de por vida.

Es por ello que las autoridades hacen un atento llamado para no realizar esta práctica y llevar a cabo festejos salvaguardando la integridad de las personas.