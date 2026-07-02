El actor Alfonso Herrera de 42 años de edad, pidió a la afición mexicana no “perder la cabeza”, subrayando que solo se trata de futbol y por consiguiente “un juego”.

Aunque Alfonso Herrera ha mostrado ser un gran aficionado al futbol, el actor dio prioridad a la seguridad y el ver el Mundial 2026 como “un juego”.

Alfonso Herrera llama a no perder la cabeza por un partido, tras tragedia de México vs Ecuador

La victoria que México se llevó sobre Ecuador que le dio el pase a octavos de final en el Mundial 2026, dejó a cuatro muertos entre los aficionados que se aglomeraron para ir a celebrar al Ángel de la Independencia en la CDMX.

Sumado a ello, en redes sociales se ha viralizado que algunos de la afición mexicana violentaron a ecuatorianos en el Estadio Banorte tras el partido del 30 de junio de 2026.

Ante ello, Alfonso Herrera se pronunció por X, recordando a la afición que el Mundial 2026 no es más que solo futbol y por consiguiente “un juego”.

Por esto, el actor pidió no perder la cabeza porque una victoria de México en el Mundial 2026 no es “descubrir el hilo negro”, sino simplemente un logro deportivo.

“No estamos descubriendo el hilo negro. Es fútbol. Las agresiones, los insultos y todo lo demás no valen la pena. Ningún partido justifica perder la cabeza. ¡ES UN JUEGO!”. Alfonso Herrera, actor.

Alfonso Herrera pide a la afición mexicana no olvidar que el Mundial 2026 es solo un juego. (@ponchohd )

El llamado de Alfonso Herrera seda entorno a que el domingo 5 de julio de 2026 México juega contra Inglaterra en el Estadio Banorte, lo que podría llevar a un posible festejo masivo, nuevamente, en la CDMX.