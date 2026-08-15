Tigres vs FC Juárez continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs FC Juárez
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi
Tigres vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Tigres vs FC Juárez se enfrentarán el sábado 15 de agosto como parte del Apertura 2026.
Tigres vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 19:06 horas rodará el balón en el Tigres vs FC Juárez en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Tigres vs FC Juárez será transmitido por la plataforma de Fox One y Tubi.
- Partido: Tigres vs FC Juárez
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi