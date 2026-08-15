Tigres vs FC Juárez continuarán la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 15 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Tigres vs FC Juárez

Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One y Tubi

Tigres vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs FC Juárez se enfrentarán el sábado 15 de agosto como parte del Apertura 2026.

Tigres vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 19:06 horas rodará el balón en el Tigres vs FC Juárez en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Tigres vs FC Juárez será transmitido por la plataforma de Fox One y Tubi.