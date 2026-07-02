La actriz Arleth Terán de 49 años de edad, decidió pedir disculpas a los ecuatorianos que se vieron violentados por mexicanos tras el partido de México vs Ecuador.

Terán aseguró que estas acciones de aficionados mexicanos no representan a todos, externando “me da mucha pena” lo que tuvieron que pasar como visitantes de México.

Arleth Terán se disculpa con ecuatorianos por violencia tras México vs Ecuador

En redes sociales se viralizaron los momentos en que la afición mexicana violentó a los ecuatorianos luego del partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026.

Pese a que México ganó el partido contra Ecuador y esto le dio el pase a octavos de final y a un futuro partido con Inglaterra, algunos en la afición decidieron violentar a los visitantes.

Ante ello, en una entrevista con Sale el Sol, la actriz Arleth Terán dijo “me da mucha pena” las agresiones que los ecuatorianos vivieron tras el partido.

A la perspectiva de Terán, estas acciones no representan lo que realmente son los mexicanos, “no se puede generalizar tampoco”. Sin embargo, decidió pedir disculpas.

La acción de Arleth Terán fue de forma directa hacia un reportero de espectáculos de Ecuador que le cuestionó este actuar en el Mundial 2026.

“Me da mucha pena que a nosotros los mexicanos nos puedan juzgar por algo. Un error tan ajeno, sabiendo que somos hermanos y con justa razón yo te ofrezco una disculpa a ti [al reportero], a la selección de tu país y a tu país entero (...) lamento mucho la situación”. Arleth Terán, actriz.

Por otra parte, la actriz recordó que los mexicanos “somos muy buena onda”, destacando la solidaridad que los caracteriza.

“Espero que en otra ocasión tengamos la manera de reponernos en algún punto”. Arleth Terán, actriz.

Las disculpas de Arleth Terán se dan en un contexto en el que México jugará contra Inglaterra el próximo domingo 5 de junio en el Estadio Banorte.