Cruz Azul vs Atlante se enfrentaron en el Estadio Banorte en el inicio de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, con empate final.

El partido Cruz Azul vs Atlante fue muy parejo en el primer tiempo, con unos Potros de Hierro del Atlante que le dieron pelea al poderoso Toluca.

Marcador: Atlante 0-0 Toluca

Atlante vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El Atlante de Miguel Herrera no se intimidó ante Toluca, equipo que tiene mejor plantel que los Potros de Hierro en la Liga MX.

Tras un primer tiempo cerrado, en el segundo lapso hubo más jugadas de peligro en las áreas, pero las ofensivas de los Potros y de los Diablos Rojos no tuvieron contundencia.

Al final del partido el Atlante fue el equipo que más se quedó cerca del triunfo sobre Toluca.

Atlante sigue sumando puntos importantes en el Apertura 2026 (mexsport / Jimmy Ma)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Toluca?

Atlante y Toluca dejaron atrás el partido de la Jornada 4 en el Apertura 2026, y se alistarán para volver a la cancha en la fecha 5.

Atlante abre la Jornada 5 de la Liga MX en la cancha de Tigres, el viernes 21 de agosto.

Toluca jugará el sábado 22 de agosto como visitante ante los Gallos Blancos de Querétaro.