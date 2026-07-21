A través de sus redes, Miss Universo reportó la muerte de LaToya Malcolm, representante de Jamaica en dicho certamen de belleza.

“Lamentamos el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de MUJ, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024. Nuestras condolencias y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos.“ Miss Universo Jamaica

En su mensaje Miss Universo Jamaica mandó condolencias a los seres queridos de la modelo ante estos momentos tan complicados que pasan.

¿De qué murió LaToya Malcolm, Miss Universo Jamaica? Esto se sabe

Por el momento, no se han dado a conocer la causas de muerte de LaToya Malcolm.

Fue el pasado sábado 18 de julio cuando se reportó la muerte de Miss Universo Jamaica.

¿De qué murió LaToya Malcolm? Miss Universo Jamaica fallece a los 35 años (@officialmissuniversejamaica / Instagram )

Sin embargo, no se han revelado más detalles al respecto. También se desconoce si padecía alguna enfermedad.

LaToya Malcolm fue parte de Miss Universo Jamaica 2024 y también consiguió el Miss Jamaica Bikini Internacional de ese año.

Además de su faceta como modelo, LaToya Malcolm se desempeñó como actriz y artista.

Igualmente, trabajó como instructora de baile. La más reciente aparición de LaToya Malcol se dio el 3 de julio cuando acudió como invitada al programa de televisión Smile Jamaica.

Durante dicho show, LaToya Malcom dio una lección de baile a los conductores y se le vio bastante animada.

En redes sociales, seguidores de LaToya Malcolm dieron el último adiós a la modelo.

Los fans de su carrera lamentaron su repentina muerte, asegurando que están en shock por la noticia.