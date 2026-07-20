Isaac del Toro mantiene viva la esperanza de terminar en el podio del Tour de Francia 2026, luego del repunte que concretó en la Etapa 15 de la prestigiada carrera.

La Etapa 15 del Tour de Francia 2026 será un parteaguas de cara a la última semana de competencia, luego de que se produjera una caída de ciclistas que provocó el abandono de Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard era el principal rival de Tadej Pogacar para ganar el Tour de Francia 2026, y al quedar fuera, el panorama de Isaac del Toro se abrió de cara al podio.

Este martes 21 de abril, Isaac del Toro vuelve a la bicicleta en la Etapa 16 del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro cree posible subirse al podio del Tour de Francia 2026

Tras llegar en tercer lugar en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro volvió a la tercera posición general de la carrera y recuperó el maillot blanco, como el mejor corredor joven.

Sin embargo, ante la salida de Vingegaard, la posibilidad es grande de compartir podio con su coequipero, Tadej Pogacar.

“Ahora, después de hoy, creo que sí es posible realizarlo. Es algo que estaba ignorando y he tratado de ir con el flow de la competencia, pero creo que es posible” Isaac del Toro, ciclista mexicano

La realidad es que Isaac del Toro tiene muchas posibilidades de cruzar la meta final del Tour de Francia 2026. entre los tres mejores de la carrera.

Con Tadej Pogacar virtualmente ganador del Tour de Francia 2026, el UAE Team buscaría hacer el trabajo necesario para que Isaac del Toro firme un debut histórico en la competencia.

Isaac del Toro ya ganó su primera etapa en el Tour de Francia, pero quedar en el podio final sería un gran triunfo para el mexicano.

Isaac del Toro volvió a la bicicleta tras una caída

Isaac del Toro lamenta el accidente de Jonas Vingegaard

Isaac del Toro fue parte de la caída que provocó el abandono del Tour de Francia 2026 de Jonas Vingegaard, aunque en su casi pudo volver a la bicicleta.

Así vivió Isaac del Toro el accidente en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026.

“La verdad no sé muy bien cómo pasó en frente. Realmente es una lástima, es un gran campeón y seguramente hoy tenían un buen plan como equipo. Siento lástima por él, es un gran campeón y seguramente estaba aquí para pelear” Isaac del Toro, ciclista mexicano

Isaac del Toro reconoció que forzó su propia caída durante el accidente para evitar que el líder Tadej Pogacar se viera afectado.