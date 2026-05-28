Gerard Piqué, expareja de Shakira, se encuentra en la mira por un rumor que asegura que el exfutbolista desea tener un tercer hijo.

Gerard Piqué estaría planeando iniciar una familia al lado de su actual novia, Clara Chía, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el ex de Shakira.

¿Quién es Gerard Piqué?

Gerard Piqué Bernabéu es un exfutbolista y empresario. Es conocido en el mundo de la farándula por haber sido pareja de Shakira a lo largo de 12 años. Ambos se conocieron en el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Shakira y Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

Por su habilidad en la cancha, el jugador ganó fama. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Futbol Club Barcelona.

Durante su trayectoria profesional de 18 años, ganó 37 títulos oficiales, incluyendo la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012 con la selección española.

¿Qué edad tiene Gerard Piqué?

Gerard Piqué nació en Barcelona, España, el 2 de febrero de 1987 por lo que actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gerard Piqué?

Gerard Piqué no está casado; sin embargo, tiene un romance de 4 años con Clara Chía, de 27 años de edad.

La pareja confirmó su relación en agosto de 2022, a casi dos meses de que éste se separara de Shakira.

Aunque en distintas ocasiones se ha rumorado que el empresario ya le entregó el anillo de su novia, esto no se ha confirmado. Como tampoco se ha aclarado si ya piensan en formar su propia familia.

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Gerard Piqué?

A Gerard Piqué lo rige el signo zodiacal de acuario.

¿Cuántos hijos tiene Gerard Piqué?

Gerard Piqué tiene dos hijos, fruto de su extinta relación con Shakira:

Sasha, de 11 años de edad.

Milan, de 13 años de edad.

¿Qué estudió Gerard Piqué?

Gerard Piqué no tiene una carrera universitaria; no obstante, cuenta con estudios empresariales enfocados a la Administración y dirección de empresas.

En 2017 tomó el curso Ejecutivo Business of Entertainment, Media and Sports en la universidad de Harvard.

¿En qué ha trabajado Gerard Piqué?

A lo largo de su vida, Gerard Piqué se ha desempeñado como futbolista profesional, empresario y gestor deportivo.

Como futbolista:

Como futbolista se inició en el F.C. Barcelona previo a debutar profesionalmente en 2004 con el Manchester United, donde probó el sabor de la victoria en la Champions League y la Premier; sin embargo, se separó del equipo en el verano de 2006.

Formó parte del Real Zaragoza, aunque por muy poco tiempo.

En 2008 regresó al F.C. Barcelona convirtiéndose en la mejor defensa central de su generación.

Fue un gran elemento de Selección Española, a la que ayudó a ganar la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012.

El 3 de noviembre de 2022 anunció su retiro del futbol.

Como empresario y gestor deportivo:

Es dueño y presidente del club de futbol FC Andorra:

Fundó de el grupo empresarial Kosmos

Creó el popular torneo de futbol Kings League

Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

Polémicas de Gerard Piqué

En distintas ocasiones Gerard Piqué ha acaparado titulares por escándalos en el ámbito laboral y personal.

En el ámbito laboral:

Previo a ser famoso fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España debido a que utilizó información confidencial para comprar acciones de una empresa.

Aunque es considerado como uno de los mejores futbolistas, tuvo roces con otros jugadores así como con árbitros.

En el ámbito personal:

Shakira lo mantiene en la mira debido a que en 2022 se destapó la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, su actual pareja.

En junio de ese año, Piqué fue visto con Clara Chía, saliendo de una boda. Posteriormente, medios y redes sociales difundieron fotografías de la nueva pareja.

A poco de que Shakira confirmara el engaño anunciando la separación, el exfutbolista fue visto en un concierto de Daní Martín en España, disfrutando de su nueva relación.