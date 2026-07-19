Borja Iglesias Quintas es un delantero español reconocido por su potencia física y por su compromiso social dentro y fuera del campo.

Además de su carrera deportiva, ha apoyado causas como Black Lives Matter, la lucha contra la homofobia en el fútbol y la denuncia del genocidio en Gaza.

Su trayectoria lo ha llevado por clubes como Celta de Vigo, Zaragoza, Espanyol, Betis y Bayer Leverkusen, y actualmente juega en el RC Celta, además de formar parte de la Selección Española en el Mundial 2026.

¿Quién es Borja Iglesias?

Borja Iglesias Quintas es un futbolista profesional español que juega como delantero y se caracteriza por contar con una gran fuerza física.

Además de su carrera deportiva, es reconocido por su activismo, apoyando movimientos como el Black Lives Matter, la lucha contra la homofobia en el fútbol y denunciando situaciones como el genocidio en Gaza.

Borja Iglesias (@borjaiglesias9)

¿Qué edad tiene Borja Iglesias?

Borja Iglesias nació el 17 de enero de 1993 en Santiago de Compostela, España, actualmente tiene 33 años.

¿Quién es la novia de Borja Iglesias?

La actual pareja de Borja Iglesias es la creadora de contenido, actriz y escritora, María Valero; con quien inició una relación formal en 2022.

Borja Iglesias y María Valero (@borjaiglesias9)

¿Qué signo zodiacal es Borja Iglesias?

Al haber nacido el 17 de enero, el signo zodiacal de Borja Iglesias es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Borja Iglesias?

Hasta donde se tiene información, no hay detalles de posibles hijos o hijas relacionados a Borja Iglesias.

¿Qué estudió Borja Iglesias?

Como muchos otros deportistas profesionales, Borja Iglesias tiene completa su educación básica; sin embargo, no tuvo estudios académicos superiores, dedicándose desde adolescente al futbol.

Pasó por las categorías inferiores del Santiago FC, el Valencia CF, el CD Roda y finalmente se graduó en la estructura juvenil del Villarreal CF.

¿En qué ha trabajado Borja Iglesias?

Borja Iglesias se ha desarrollado de manera profesional en el ámbito del fútbol, desempeñándose en los siguientes clubes:

Villarreal “C”: Donde comenzó su carrera sénior en 2012.

Celta de Vigo “B”: Se convirtió en el máximo goleador histórico de la filial.

Real Zaragoza: Jugó cedido en Segunda División (temporada 2017-2018) con gran éxito goleador.

RCD Espanyol: Club por el que fichó en 2018 y donde debutó en competiciones europeas.

Real Betis Balompié: Donde ganó la Copa del Rey en 2022 y disputó más de 180 partidos.

Bayer Leverkusen: Estuvo cedido en 2024, formando parte del equipo que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania.

RC Celta de Vigo: Su club actual, al que regresó inicialmente cedido en 2024 y donde firmó un contrato permanente en 2025.

Selección Española: Ha sido convocado en 9 ocasiones y forma parte del equipo en el Mundial 2026.