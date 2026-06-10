Claudia Sheinbaum aclaró que la canción “La Niña Futbolista” de Julieta Venegas no es el tema oficial del Mundial 2026, luego de la polémica generada en redes sociales.

“Por cierto, aclaro, la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente está dedicada, obviamente a las niñas que juegan fútbol y la pusimos ese día pues porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 10 de junio de 2026, la presidenta de México explicó que La Niña Futbolista fue utilizada en un contexto específico para reconocer a jóvenes futbolistas, como las ganadoras del concurso de dominadas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum reiteró que el himno oficial del torneo es “Dai Dai”, interpretado por Shakira y Burna Boy, avalado por la FIFA.

¿Por qué pusieron la canción de Julieta Venegas en la mañanera?

Claudia Sheinbaum recordó que “La Niña Futbolista” de Julieta Venegas fue presentada durante la conferencia matutina del pasado 29 de mayo de 2026, cuando se dieron a conocer a las cuatro ganadoras del concurso de dominadas que recibieron boletos para partidos del Mundial 2026 en México.

Las ganadoras del concurso de dominadas fueron:

Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años, originaria de Tlaquilpa, Veracruz.

Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años, de Iztapalapa, Ciudad de México, quien obtuvo un boleto para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Karla Itzel Peña Vilchis, de 22 años, de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, ganadora de un boleto para el encuentro entre Corea y República Checa en Guadalajara, Jalisco.

Daira Yaretzi Díaz García, de 16 años, originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, quien obtuvo un boleto para el partido entre Suecia y Túnez en Monterrey, Nuevo León.

La controversia por “La Niña Futbolista” surgió en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la canción por no ser de su agrado o asumieron erróneamente que se trataba del tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

No obstante, Claudia Sheinbaum reiteró que la canción de Julieta Venegas fue creada como un reconocimiento a las niñas que practican futbol y no como un himno oficial del Mundial 2026.

¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) informó que la canción oficial del Mundial 2026 es “Dai Dai”, interpretada por Shakira y Burna Boy.

Shakira ya cuenta con experiencia en este tipo de eventos, pues en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)”, uno de los temas mundialistas más populares de la historia.

Además, entre las canciones relacionadas con el Mundial 2026 destacan algunas producciones de artistas mexicanos que cuentan con el aval de la FIFA, entre ellas: