Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, adelantó los conciertos que habrá en el estado por el Mundial 2026 de la cual serán sede del 11 de junio al 26 de junio.

Entre Maná, Juanes y además la presencia del Rey de España, Felipe VI, y su esposa Litzia Ortiz, sino otros artistas que formarán parte de la celebración del Mundial 2026.

Conciertos gratis en Jalisco por el Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó en entrevista con Leonardo Curzio, sobre los conciertos gratuitos que se realizarán con motivo del Mundial 2026, siendo estos:

Maná en La Minerva el 17 de junio

Juanes el 23 de junio, sin sede por revelar

Plácido Domingo en el Conjunto de Artes Escénicas el 25 de junio

Alejandro Fernández en la Plaza de la Liberación el 25 de junio

Asimismo, se informó que el FIFA Fan Fest por el Mundial 2026 se realizará en el Centro Histórico de Guadalajara y que dentro de los concierto antes mencionados están otros como:

Danny Ocean

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

J Balvin

TVLA

Sin embargo, de estos conciertos aún no se han compartido detalles como fechas y sede.

FIFA Fan Fest en Guadalajara. (@gdl2026)

Por otra parte, Lemus celebró que los artistas invitados al Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco, son “de casa” pues tanto Maná como Alejandro Fernández son artistas del estado.

Asimismo, aclaró que la presencia de Juanes y de Plácido Domingo con conciertos se realizan previo a los partidos de Colombia y España, países de dónde son oriundos, respectivamente.

Rey de España visitará México para el partido de su país en el Mundial 2026

Pablo Lemus habló de los conciertos gratuitos que se realizarán en Guadalajara por el Mundial 2026, y también compartió que el Rey de España acudirá para ver a su país jugar en el Estadio Akron.

Lemus aseguró que Felipe IV y su esposa Letizia Ortiz visitarán Guadalajara el 26 de junio por el partido de España vs Uruguay.