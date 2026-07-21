El entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, Alex Diego, responde por qué Gilberto Mora no fue convocado al equipo.

“No es un tema de tapar procesos, es un tema de también entender que los jugadores son personas, que tienen lesiones y que tienen descansos, porque no son robots, no son máquinas. Y Gil viene de procesos donde ha jugado con la 17, con la 18, jugó el Mundial Sub-20, jugó el Mundial con la Selección Mayor, y también el cuerpo a veces te dice, baja tantito para poder continuar en tu mejor momento, en tu mejor rendimiento”. Alex Diego

En zona mixta, el DT puntualizó que la ausencia del joven mediocampista de Xolos no es por una situación deportiva sino para manejar las cargas físicas y descanso del futbolista.

Proceso de Gilberto Mora es con la Selección Mayor, asegura Alex Diego

Alex Diego confirmó que el proceso de Gilberto Mora es con la Selección Mayor.

El entrenador de la Sub-20 calificó esa decisión como “correcta”, ya que Mora tuvo un Mundial 2026 destacado.

Gilberto Mora (Instagram/@gil_morita)

Alex Diego también expresó que Gilberto Mora tiene un futuro “espectacular”.

La Selección Mexicana Sub-20 jugará el Campeonato de la Concacaf para conseguir el boleto al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pese a que Gil Mora no está considerado para el torneo, Alex Diego le abrió las puertas al jugador de Xolos para jugar con la Sub-20.

Esto en caso de que el Tricolor logre su clasificación al campeonato de la categoría que se disputará en 2027.

De acuerdo con Alex Diego, el Premundial Sub-20 es un torneo importante y aseguró que tiene la posibilidad de conseguir el boleto.

Con 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores del futbol mexicano.

Tras superar su lesión de pubalgia y consolidarse con Selección Mexicana, se decidió darle descanso, además de enfocar su proceso en la categoría mayor.