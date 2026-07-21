Los resultados del examen de admisión para el nivel licenciatura de la UNAM ya se dieron a conocer, pero aún no se sabe qué estudiantes tendrán el Pase Reglamentado 2026.

Será hasta el 21 de julio cuando la máxima casa de estudios libere los resultados 6 y con ello se sepa qué alumnos de bachillerato ingresaron a una licenciatura o ingeniería.

Pero, ¿cómo consultar los resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026? Te contamos paso a paso la forma a través de la cual es posible revisarlos y todos los detalles necesarios.

Cancelan festival de música en Las Islas de la UNAM. (Cuartoscuro)

Paso a paso para consultar el Pase Reglamentado UNAM 2026

El martes 21 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), va a publicar los resultados del Pase Reglamentado 2026 para los estudiantes de nivel bachillerato que concluyeron el sexto bimestre.

Por eso, si eres alumno egresado de algún plantel del CCH o ENP y realizaste el registro correspondiente para obtener el Pase Reglamentado UNAM 2026, podrás revisar los resultados siguiendo paso a paso estas instrucciones:

Ingresa a la plataforma: Abre tu navegador web e ingresa a la página oficial de Tu Sitio de la DGAE UNAM

Inicia sesión: Escribe tu número de cuenta de la UNAM y el NIP que creaste cuando realizaste tu registro

Consulta el resultado de asignación: Busca la sección correspondiente para visualizar la carrera y el plantel o facultad que te fue asignado

¿Qué hacer si obtuviste un lugar con el Pase Reglamentado UNAM 2026?

Si fuiste uno de los 28 mil 151 estudiantes que obtuvo el Pase Reglamentado UNAM 2026, lo que sigue es que lleves a cabo el proceso de inscripción en la carrera a la que fuiste asignado.

Para ello, es necesario que realices los siguientes pasos para que puedas registrarte en el plantel, escuela o facultad que te corresponde:

Obtén e imprímela documentación: Descarga en formato PDF e imprime los siguientes documentos obligatorios: Carta de Asignación y Protesta Universitaria, comprobante de inscripción y orden de aportación voluntaria

Firma la documentación: Firma a mano con tinta la Carta de Asignación y Protesta Universitaria en los espacios indicados

Reúne la documentación necesaria para tu trámite en el plantel asignado: Carta de Asignación y Protesta Universitaria firmada, certificado de bachillerato y comprobante de la aportación voluntaria realizada

Realiza el proceso de inscripción: Revisa las indicaciones específicas de tu facultad o escuela y completa tu inscripción en las fechas asignadas

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