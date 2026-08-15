Morena convoca a asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena convocó a 202 Asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional este 15 y 16 de agosto, en los 32 estados de la República.
Los encuentros forman parte de su estrategia territorial para acercar a la militancia y a la ciudadanía, compartir avances de la Cuarta Transformación y abordar los retos en la defensa de la soberanía nacional.
Esto como parte de la estrategia territorial del movimiento para acercar a la militancia y a la ciudadanía en general la información sobre los avances de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacionalCEN de Morena
Uno de sus objetivos será, de acuerdo con el documento, combatir la campaña de desinformación permanente orquestada por la derecha nacional e internacional.
Soberanía nacional marca las asambleas informativas del CEN de Morena
En el comunicado difundido por el CEN de Morena se informa que las asambleas se llevarán a cabo de manera simultánea en cabeceras municipales, colonias y comunidades de México.
Las reuniones serán encabezadas por los dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena, para informar directamente al pueblo.
Según los organizadores, uno de los temas centrales será informar a la ciudadanía sobre los retos actuales en materia de soberanía nacional, en especial en lo que respecta a las presiones desde el extranjero.
Estas asambleas tienen como propósito explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas,CEN de Morena
En otros temas, el Comité Ejecutivo también buscará escuchar las demandas de las comunidades para nutrir la agenda legislativa y del gobierno federal con el fin de atenderlas.
¿Cuándo y dónde serán las Asambleas Informativas de Morena?
Según la Tarjeta Informativa 028/2026 del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, las Asambleas Informativas se realizarán de la siguiente manera:
- Fechas: 15 y 16 de agosto de 2026
- Dónde: En 202 sedes distribuidas en los 32 estados del país
Y compartió el enlace https://morena.org/wp-content/uploads/Asambleas-Fechas-y-Sedes-15-y-16-de-agosto.pdf para buscar una de las 202 sedes.