El Mundial 2026 ya inició pero Panini sigue moviendo sus piezas para actualizar el Álbum de la Copa del Mundo.

El set de actualización del Álbum Panini suma 120 estampas nuevas diseñadas para sustituir a los jugadores lesionados o no convocados para el Mundial 2026.

Set de actualización Álbum del Mundial 2026

6 hojas

20 estampas por hoja

120 estampas nuevas

118 jugadores nuevos

2 estampas extra especiales

$349 pesos el costo

Con 120 estampas, Panini lanza set de actualización del Álbum del Mundial 2026 (@Panini_mexico)

¿Cómo es el set de actualización del Álbum Panini del Mundial 2026?

El set de actualización del Álbum Panini del Mundial 2026 tiene paquetes de 6 hojas que suman un total de 120 estampas, distribuidas en 118 jugadores nuevos y 2 elementos extra especiales.

Entre las estrellas que llegan en la actualización están Neymar (Brasil) y Manuel Neuer (Alemania).

Además, llegan las estampas de los mexicanos Álvaro Fidalgo, Armando González, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Erik Lira.

¿Cuánto cuesta el set de actualización del Álbum del Mundial 2026 de Panini?

El set de actualización del Álbum del Mundial 2026 Panini tiene un costo de $349 pesos directamente en la tienda oficial de la empresa que lo comercializa.

Las nuevas estampas comenzarán a ser distribuidas a partir del próximo 4 de julio de 2026.

A diferencia de los sobres tradicionales de estampas aleatorias, este paquete viene previamente armado y cerrado con la colección exacta de actualización.

Los coleccionistas pueden elegir las nuevas estampas por encima de los futbolistas que finalmente no asistieron al Mundial 2026, pero también pueden conservar las plantillas dobles para mantener intacta la primera edición impresa.