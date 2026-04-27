Terminó el torneo regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y con ello quedaron definidos los cruces de los cuartos de final:

Pumas (1) vs América (8)

Chivas (2) vs Tigres (7)

Cruz Azul (3) vs Atlas (6)

Pachuca (4) vs Toluca (5)

Las fechas y horarios de los partidos aún no están definidos, pero lo que es un hecho es que los partidos de ida de cuartos de final se jugarán el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Mientras que los partidos de vuelta se llevarán a cabo una semana después, el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Cuartos de Final (Ida): 2 y 3 de mayo

Cuartos de Final (Vuelta): 9 y 10 de mayo

Así se juegan los cuartos de final de Liga MX (Quinto Partido)

Tabla de posiciones de Liga MX: Pumas se llevó el liderato general

La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX concluyó con Pumas arrebatando el liderato general a Chivas, al sumar 36 puntos tras vencer a Pachuca.

Así quedó la tabla de posiciones tras las 17 jornadas del torneo regular del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas | 36 puntos Chivas | 36 puntos Cruz Azul | 33 puntos Pachuca | 31 puntos Toluca | 30 puntos Atlas | 26 puntos Tigres | 25 puntos América | 25 puntos Tijuana | 23 puntos León | 22 puntos Querétaro | 20 puntos FC Juárez| 19 puntos Rayados | 18 puntos San Luis | 18 puntos Necaxa | 18 puntos Mazatlán FC | 15 puntos Puebla | 13 puntos Santos | 12 puntos

Liguilla Clausura 2026: Partidos de ida de los cuartos de final no se jugarán entre semana; esta es la razón

A diferencia de otros torneos, los partidos de ida de los cuartos de final no se jugarán entre semana. La razón, la Concachampions 2026 donde siguen con vida dos equipos mexicanos que también calificaron a la Liguilla.

Y es que tanto Toluca como Tigres están en las semifinales de la Concachampions, cuyos partidos de ida se disputan el martes 29 y miércoles 30 de abril.

Por esta razón, la Liga MX decidió que los juegos de ida de cuartos de final se disputen el fin de semana del 2 y 3 de mayo y las vueltas una semana después, el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Las semifinales ya se jugarán de forma normal, los partidos de ida entre semana (miércoles y jueves) y los duelos de vuelta en fin de semana (sábado y domingo).